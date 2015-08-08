Техасский полицейский застрелил безоружного афроамериканца

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Техасский полицейский застрелил 19-летнего афроамериканца, врезавшегося на машине в витрину автосалона, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Инцидент произошел в Арлингтоне в ночь на субботу. По данным полиции, погибший Кристиан Тейлор не был вооружен. В то же время полицейские утверждают, что юноша оказал сопротивление при задержании.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, полиция прибыла на место происшествия по вызову службы безопасности автосалона. Заподозрив афроамериканца в попытке ограбить салон, полицейские попытались его задержать.

По словам полицейских, в ходе задержания началась потасовка, в ходе которой 49-летний полицейский Брэд Миллер выстрелил в подростка. В результате тот скончался на месте происшествия.

На время проведения расследования Миллер отстранен от службы. Сообщается, что, несмотря на возраст, он лишь недавно выпустился из полицейской академии. Инцидент в автосалоне стал для него первым случаем применения служебного оружия.