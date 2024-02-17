Техас строит военный лагерь на 2,3 тыс. человек для защиты границы

Штат Техас создаст военный лагерь на 2,3 тыс. человек на границе США с Мексикой, чтобы противостоять наплыву незаконных мигрантов.

Штат Техас создаст военный лагерь на 2,3 тыс. человек на границе США с Мексикой, чтобы противостоять наплыву незаконных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

"Чтобы повысить свой потенциал в вопросе охраны границ, мы строим новый военный лагерь, который даст возможность национальной гвардии Техаса улучшить проведение операций в этом районе", - сказал он, добавив, что первый этап строительства уже начался.

"Лагерь сможет вместить 1,8 тыс. солдат, а в случае необходимости - до 2,3 тыс. человек", - отметил Эбботт.

В Техасе неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет должным образом охрану границы, что привело к наплыву нелегальных мигрантов. В ответ губернатор штата Грег Эбботт привлек местную Национальную гвардию для защиты границы, усилил возведение барьеров, инициировал проведение масштабных операций по борьбе с контрабандой наркотиков, подписал закон, позволяющий местным правоохранительным органам задерживать мигрантов, а судьям - принимать решения об их депортации из США, а также распорядился вывозить мигрантов на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.

С 2022 года, по словам Эбботта, в другие части страны были отправлены 102,1 тыс. нелегалов.