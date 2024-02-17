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Техас строит военный лагерь на 2,3 тыс. человек для защиты границы

Техас строит военный лагерь на 2,3 тыс. человек для защиты границы Штат Техас создаст военный лагерь на 2,3 тыс. человек на границе США с Мексикой, чтобы противостоять наплыву незаконных мигрантов.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 02:48
Техас строит военный лагерь на 2,3 тыс. человек для защиты границы

Штат Техас создаст военный лагерь на 2,3 тыс. человек на границе США с Мексикой, чтобы противостоять наплыву незаконных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

"Чтобы повысить свой потенциал в вопросе охраны границ, мы строим новый военный лагерь, который даст возможность национальной гвардии Техаса улучшить проведение операций в этом районе", - сказал он, добавив, что первый этап строительства уже начался.

"Лагерь сможет вместить 1,8 тыс. солдат, а в случае необходимости - до 2,3 тыс. человек", - отметил Эбботт.

В Техасе неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет должным образом охрану границы, что привело к наплыву нелегальных мигрантов. В ответ губернатор штата Грег Эбботт привлек местную Национальную гвардию для защиты границы, усилил возведение барьеров, инициировал проведение масштабных операций по борьбе с контрабандой наркотиков, подписал закон, позволяющий местным правоохранительным органам задерживать мигрантов, а судьям - принимать решения об их депортации из США, а также распорядился вывозить мигрантов на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.

С 2022 года, по словам Эбботта, в другие части страны были отправлены 102,1 тыс. нелегалов.

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