Тегеран считает, что США не имеют права подписывать соглашение по Афганистану

Тегеран считает, что США не имеют права подписывать мирные соглашения, касающиеся Афганистана, с радикальным движением "Талибан", а мир в этой стране может быть достигнут только на основе межафганских переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в специальном заявлении МИД Ирана, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Иран убежден, отмечается в заявлении, что Соединенные Штаты "не имеют юридического права подписывать мирное соглашение (с "Талибаном") или определять будущее Афганистана". В документе указывается, что, по мнению Ирана, "прочное мирное соглашение в Афганистане может быть достигнуто только на основе межафганского диалога с участием всех политических групп, включая талибов".