Тегеран предостерег Брюссель от санкций против иранского гражданского флота

Евросоюз (ЕС) не имеет права ограничивать свободу судоходства в мире и вводить под надуманными предлогами санкции против гражданского флота Ирана.

Евросоюз (ЕС) не имеет права ограничивать свободу судоходства в мире и вводить под надуманными предлогами санкции против гражданского флота Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи написал в соцсети "Х".

По его словам президент Украины Владимир Зеленский лично подтвердил, что Иран не поставлял России баллистические ракеты.

"Несмотря на это, ЕС отказывается отменить свои неизбирательные санкции в отношении пассажиров авиакомпаний, начав охоту на иранских авиаперевозчиков. Их шаг был мотивирован нашими несуществующими поставками ракет России. Теперь Евросоюз использует тот же самый ничем не обоснованный предлог, связанный с поставками ракет, чтобы нанести удар по нашим судоходным компаниям", - отметил он.

По словам дипломата, "нет никакого правового, логического или морального обоснования такого поведения" Брюсселя. Арагчи отметил, что ЕС, ограничивая свободу судоходства в мире, сам может столкнуться с такими мерами в будущем.

Ранее высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что министры иностранных дел объединения на заседании 18 ноября одобрят второй пакет санкций против Ирана за военную помощь России.