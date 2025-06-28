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Тегеран открыл воздушное пространство для международных и транзитных рейсов над центральной частью Ирана

Тегеран открыл воздушное пространство для международных и транзитных рейсов над центральной частью Ирана Иран открыл воздушное пространство для международных и транзитных авиарейсов над центральной областью страны и частично над западной.
Другие страны
28 июня 2025 г. 17:25
Тегеран открыл воздушное пространство для международных и транзитных рейсов над центральной частью Ирана

Иран открыл воздушное пространство для международных авиарейсов над центральной областью страны и частично - над западной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель министерства дорог и городского развития исламской республики Маджид Ахван.

По его словам, в соответствии с решением координационного комитета Организации гражданской авиации и из соображений безопасности в текущих условиях, в дополнение к воздушному пространству восточной части страны, которое используется для внутренних, международных и транзитных рейсов, воздушное пространство центральных и части западных территорий страны было открыто только для международных и транзитных рейсов.

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Версия на азербайджанском языке Tehran beynəlxalq və tranzit uçuşlar üçün İranın mərkəzi hava məkanını açıb

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