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Тегеран опроверг заявление Вашингтона о поставках взрывчатых веществ в Йемен

Тегеран опроверг заявление Вашингтона о поставках взрывчатых веществ в Йемен Иран опроверг обвинение в свой адрес со стороны США в поставках взрывчатых веществ в Йемен.
Другие страны
18 ноября 2022 г. 15:20
Тегеран опроверг заявление Вашингтона о поставках взрывчатых веществ в Йемен

Иран опроверг обвинение в свой адрес со стороны США в поставках взрывчатых веществ в Йемен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство IRNA со ссылкой на постоянное представительство Ирана при ООН.

В дипмиссии отметили, что Тегеран всегда был привержен резолюции Совбеза ООН 2216 об эмбарго на поставки оружия в Йемен, и добавили, что Иран никогда не принимал и не примет мер, нарушающих резолюцию.

Во вторник Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США задержало судно в Оманском заливе, которое, как утверждало CENTCOM, перевозило из Ирана в Йемен взрывчатые вещества.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы), которое контролирует столицу страны Сану. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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Версия на английском языке Tehran denies Washington’s statement about supply of explosives to Yemen

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