Тегеран до полуночи даст ответ по предложениям ЕС по ядерной сделке

Тегеран даст письменный ответ координатору переговоров по иранской ядерной сделке от ЕС Энрике Море по предложениям европейской стороны до полуночи.

Тегеран даст письменный ответ координатору переговоров по иранской ядерной сделке от ЕС Энрике Море по предложениям европейской стороны до полуночи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"К 12 часам сегодня вечером мы в письменном виде предоставим окончательный ответ координатору от ЕС", - цитирует его агентство Tasmin. По словам министра, "если реакция США будет реалистичной и гибкой, то соглашение будет достигнуто, в противном случае нужно будет еще вести переговоры".

Он отметил, что "на недавних переговорах в Вене американская сторона устно заявила о готовности проявить гибкость по двум вопросам, но должны последовать письменные [гарантии]".

11 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что дипломаты Евросоюза составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Согласно этой информации, Евросоюз предложил Тегерану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного МАГАТЭ ядерного материала, происхождение которого иранская сторона не объяснила. Издание отмечает, что предложение Брюсселя - это шаг навстречу Тегерану, поскольку данное расследование является одной из ключевых проблем для западной стороны.

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Евросоюз оказывает давление на США и Иран для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила испанская газета El País.

По ее информации, последнее европейское предложение по ядерной сделке было сделано несколько дней назад. "Если мы не добьемся его на этой неделе, я боюсь, что переговоры будут приостановлены до [момента, как состоятся] ноябрьские выборы в США", - сказал изданию глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Как считает газета, нападение на британского писателя Салмана Рушди стало новым препятствием для успешного завершения переговоров.

По мнению газеты, Иран настаивает на гарантиях, которые очень сложно выполнить, чтобы ни одна будущая американская администрация не смогла отказаться от соглашения. Европейский интерес в данном вопросе на фоне ситуации вокруг Украины очевиден, учитывая возможности Ирана по продаже нефти, считает газета. Кроме того, Боррель опасается, что отсутствие соглашения чревато началом ядерного кризиса.

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из этой договоренности. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном.