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    Сандерс побеждает на праймериз демократов в Индиане

    Сенатор от штата Вермонт опережает бывшего госсекретаря примерно на семь процентных пунктов по итогам подсчета около 70% голосов

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, по подсчетам американских телеканалов, побеждает Хиллари Клинтон на праймериз Демократической партии в штате Индиана, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Сандерс опережает бывшего госсекретаря примерно на семь процентных пунктов по итогам подсчета около 70% голосов, что позволяет спрогнозировать его победу.

    Как отмечают комментаторы, победа Сандерса вряд ли спасет его кампанию за номинацию от демократов. Догнать Клинтон по количеству делегатов у Сандерса уже вряд ли получится.

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