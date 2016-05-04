Сандерс побеждает на праймериз демократов в Индиане

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, по подсчетам американских телеканалов, побеждает Хиллари Клинтон на праймериз Демократической партии в штате Индиана, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Сандерс опережает бывшего госсекретаря примерно на семь процентных пунктов по итогам подсчета около 70% голосов, что позволяет спрогнозировать его победу.

Как отмечают комментаторы, победа Сандерса вряд ли спасет его кампанию за номинацию от демократов. Догнать Клинтон по количеству делегатов у Сандерса уже вряд ли получится.