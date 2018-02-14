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    Театр в Бирмингеме эвакуировали после взрыва

    Решение об эвакуации было принято в мерах предосторожности

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в Бирмингемском репертуарном театре в Великобритании, после которого все посетители и сотрудники были эвакуированы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент в театре произошел из-за технических неполадок.

    Администрация заведения рассказала в социальной сети Twitter, что решение об эвакуации было принято в мерах предосторожности. Также руководство уточнило, что в происшествии никто не пострадал.

    Сообщение о взрыве в Бирмингеме оперативно распространила местная полиция. Сообщается, что инцидент произошел в помещении, предназначенном для работников театра.

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