Театр в Бирмингеме эвакуировали после взрыва

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в Бирмингемском репертуарном театре в Великобритании, после которого все посетители и сотрудники были эвакуированы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент в театре произошел из-за технических неполадок.

Администрация заведения рассказала в социальной сети Twitter, что решение об эвакуации было принято в мерах предосторожности. Также руководство уточнило, что в происшествии никто не пострадал.

Сообщение о взрыве в Бирмингеме оперативно распространила местная полиция. Сообщается, что инцидент произошел в помещении, предназначенном для работников театра.