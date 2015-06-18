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    Тбилисский зоопарк: Змеи не покидали экзотариум после наводнения

    Экзотариум цел, и все змеи на месте

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Администрация Тбилисского зоопарка опровергает распространенную в социальных сетях информацию о том, что в результате наводнения в столице Грузии вместе с остальными сбежавшими хищниками на волю якобы выползли змеи из экзотариума, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Друзья, распространяется информация о том, что экзотариум поврежден, и змеи находятся на воле. Просим пересмотреть фотографии, и удостовериться в том, что экзотариум цел, и все змеи на месте", - говорится в заявлении администрации.

    В ночь на 14 июня в Тбилиси произошло разрушительное наводнение. Затопленными оказались объекты, находящиеся в ущелье реки Вере, в том числе зоопарк. Он стал эпицентром стихии и сильно пострадал: вся территория разрушена, большая часть обитателей не выжила, часть разбежалась.

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