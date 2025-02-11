Тбилиси обвинил Швецию в попытке устроить в Грузии "майдан"

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правительство Швеции финансирует радикальные организации в стране.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правительство Швеции финансирует радикальные организации в стране.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

По его словам, за деятельностью неправительственной организации "Международная прозрачность - Грузия" стоит шведское финансирование, а в целом радикальные НПО поддерживаются соответствующими донорами.

Папуашвили также обвинил председателя комитета по европейским делам парламента Швеции Эрика Оттосона в призывах к дестабилизации ситуации в стране.

По его словам, шведский политик в ноябре 2024 года посетил Грузию и на митинге оппозиции призывал граждан выходить на улицы с протестами и расширять их по примеру событий в Украине.

"Один из лидеров шведских властей Эрик Оттосон открыто призывал к "майдану" в нашей стране и к радикализации. Никто в Швеции не дистанцировался от этих призывов", - заявил глава грузинского парламента.

На фоне этого скандала, а также обвинений в адрес USAID, грузинские власти призвали всех европейских доноров раскрыть информацию о финансировании местных НПО, утверждая, что некоторые из них могут преследовать цель свержения правительства.