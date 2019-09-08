Тайфун «Линлин» унес жизни 5 человек в КНДР

Мощный тайфун «Линлин», который натворил бед в Южной Корее, обрушился на КНДР в ночь с 7 на 8 сентября. Как передает Report со ссылкой на 360tv.ru, пять человек погибли, три человека пострадали. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«По данным Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, пять человек погибли и трое пострадали. Трое пострадавших сейчас проходят лечение в больницах», — сообщило агентство.

Тайфун полностью или частично разрушил более 460 домов и 15 административных зданий. Стихия также уничтожила 46,2 тысячи гектаров сельхозугодий.

Перед ударом тайфуна, в КНДР было открыто чрезвычайное заседание центрального военного комитета Трудовой партии Кореи во главе с лидером страны Ким Чен Ыном.