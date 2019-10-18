Тайфун "Хагибис" нанес ущерб японскому сельскому хозяйству в размере 354 млн долларов

Тайфун "Хагибис", который обрушился на Японию в минувшие выходные, нанес экономический ущерб национальному сельскому хозяйству в размере 38,3 млрд иен (354 млн долларов США по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют предварительные данные министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

Подчеркивается, что эта цифра может возрасти, поскольку японское ведомство все еще проводит оценку ущерба, нанесенного сельскому хозяйству страны мощными дождями, вызвавшими разливы рек и сходы оползней.