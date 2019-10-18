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Тайфун "Хагибис" нанес ущерб японскому сельскому хозяйству в размере 354 млн долларов

​Тайфун "Хагибис" нанес ущерб японскому сельскому хозяйству в размере

Тайфун "Хагибис", который обрушился на Японию в минувшие выходные, нанес экономический ущерб национальному сельскому хозяйству в размере 38,3 млрд иен (354 млн  долларов США по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют предварительные данные министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

Подчеркивается, что эта цифра может возрасти, поскольку японское ведомство все еще проводит оценку ущерба, нанесенного сельскому хозяйству страны мощными дождями, вызвавшими разливы рек и сходы оползней.

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