Tata Steel прекратит импорт угля из России

Индийская сталелитейная компания Tata Steel, являющаяся крупнейшим в республике импортером российского угля, прекратит его закупки в связи с нежеланием попасть под западные санкции.

Индийская сталелитейная компания Tata Steel, являющаяся крупнейшим в республике импортером российского угля, прекратит его закупки в связи с нежеланием попасть под западные санкции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в понедельник сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на представителя фирмы.

Отмечается, что компания со штаб-квартирой в Мумбаи в качестве причины отказа от импорта угля из РФ указывает на неопределенность, вызванную антироссийскими санкциями со стороны Запада. Издание подчеркнуло, что Tata Steel пошла на данный шаг, даже несмотря на острый дефицит угля в стране. Согласно Financial Times, порядка 70% электрогенерации в Индии приходится именно на уголь, однако его запасы из-за рекордной жары почти наполовину ниже по сравнению со средними показателями для нынешнего времени года, в связи с чем индийские власти предупреждают о перебоях в подаче электроэнергии на важных объектах, включая больницы и метро.