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Tata Group вложит 4 млрд фунтов в гигафабрику батарей в Британии

Tata Group вложит 4 млрд фунтов в гигафабрику батарей в Британии Правительство Великобритании сообщило о решении Tata Group построить в стране новый завод по производству батарей для электромобилей. Индийская компания вложит в него £4 млрд, и это одна из крупнейших инвестиций в автомобильную индустрию Британии за всю е
Другие страны
19 июля 2023 г. 18:39
Tata Group вложит 4 млрд фунтов в гигафабрику батарей в Британии

Правительство Великобритании сообщило о решении Tata Group построить в стране новый завод по производству батарей для электромобилей. Индийская компания вложит в него £4 млрд, и это одна из крупнейших инвестиций в автомобильную индустрию Британии за всю ее историю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант".

Завод будет построен в Сомерсете, на юго-западе Англии, он сможет выпускать батареи суммарной мощностью 40 ГВт.ч. Это обеспечит почти половину спроса страны на аккумуляторные батареи к моменту ее перехода на продажу исключительно электромобилей, то есть к 2030 году. Батареи будут поставляться как Jaguar Land Rover, которой владеет Tata, так и другим автопроизводителям.

Завод напрямую создаст около 4 тыс. рабочих мест и "еще тысячи по всей цепочке поставок" материалов для аккумуляторов и сырья, отметил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "Мы можем невероятно гордиться тем, что Британия была выбрана в качестве родины первой гигафабрики Tata Group за пределами Индии, что закрепило за нами статус одного из самых привлекательных мест для производства электромобилей",— заявил глава британского правительства.

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