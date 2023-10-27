Tata Group будет производить iPhone для внутреннего и мирового рынков

Индийский конгломерат Tata Group через 2,5 года начнет производство смартфонов iPhone aмериканской компании Apple для внутреннего и мирового рынков.

Индийский конгломерат Tata Group через 2,5 года начнет производство смартфонов iPhone aмериканской компании Apple для внутреннего и мирового рынков.

Как передает Report , об этом сообщил индийский государственный министр по вопросам повышения квалификации и предпринимательства Раджив Чандрасекар.

"Всего через 2,5 года Tata Group начнет производить в Индии iPhone для внутреннего и мирового рынков", - написал он в соцсети Х. Госминистр сообщил, что это стало возможным благодаря приобретению индийским конгломератом завода одного из поставщиков Apple - тайваньской корпорации Wistron corp в южном индийском штате Карнатака.

Чандрасекар подчеркнул, что эта сделка внесет заметный вклад в построение глобальной цепочки поставок из южноазиатской республики с участием индийских компаний, производящих электронику. Он уверен, что Индия "становится надежным производственным партнером, когда реализуется цель премьер-министра Нарендры Моди сделать страну глобальной державой в области электроники".

В пресс-релизе тайваньской Wistron corp, в свою очередь, отмечается, что ранее на заседании совета директоров компании была одобрена сделка о продаже 100% доли в Индии индийской Tata Group. Цена сделки составила $125 млн.

Таким образом, Tata Group станет первой индийской компанией, которая будет собирать iPhone для Индии и других мировых рынков. Переговоры между Tata Group и Wistron Corp шли несколько месяцев. На заводе Wistron corp в Карнатаке уже собираются iPhone 14.