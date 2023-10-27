О нас

Tata Group будет производить iPhone для внутреннего и мирового рынков

Tata Group будет производить iPhone для внутреннего и мирового рынков Индийский конгломерат Tata Group через 2,5 года начнет производство смартфонов iPhone aмериканской компании Apple для внутреннего и мирового рынков.
Другие страны
27 октября 2023 г. 21:45
Tata Group будет производить iPhone для внутреннего и мирового рынков

Индийский конгломерат Tata Group через 2,5 года начнет производство смартфонов iPhone aмериканской компании Apple для внутреннего и мирового рынков.

Как передает Report, об этом сообщил индийский государственный министр по вопросам повышения квалификации и предпринимательства Раджив Чандрасекар.

"Всего через 2,5 года Tata Group начнет производить в Индии iPhone для внутреннего и мирового рынков", - написал он в соцсети Х. Госминистр сообщил, что это стало возможным благодаря приобретению индийским конгломератом завода одного из поставщиков Apple - тайваньской корпорации Wistron corp в южном индийском штате Карнатака.

Чандрасекар подчеркнул, что эта сделка внесет заметный вклад в построение глобальной цепочки поставок из южноазиатской республики с участием индийских компаний, производящих электронику. Он уверен, что Индия "становится надежным производственным партнером, когда реализуется цель премьер-министра Нарендры Моди сделать страну глобальной державой в области электроники".

В пресс-релизе тайваньской Wistron corp, в свою очередь, отмечается, что ранее на заседании совета директоров компании была одобрена сделка о продаже 100% доли в Индии индийской Tata Group. Цена сделки составила $125 млн.

Таким образом, Tata Group станет первой индийской компанией, которая будет собирать iPhone для Индии и других мировых рынков. Переговоры между Tata Group и Wistron Corp шли несколько месяцев. На заводе Wistron corp в Карнатаке уже собираются iPhone 14.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
24 октября 2023 г. 11:35
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
24 октября 2023 г. 11:25
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
23 октября 2023 г. 20:47
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
23 октября 2023 г. 20:25
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
23 октября 2023 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi