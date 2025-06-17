Ташкент и Пекин подписали протокол о вступлении Узбекистана в ВТО

Ташкент и Пекин подписали протокол о вступлении Узбекистана в ВТО

Узбекистан и Китай подписали Протокол о завершении двусторонних переговоров по вопросам вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как сообщает Report, документ был подписан по итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя КНР Си Цзиньпиня.

Отмечается, что главы государства провели переговоры сегодня,17 июня, на полях саммита "Центральная Азия - Китай" в Астане.

Как сообщает пресс-служба президента Мирзиёева, стороны отметили динамично развивающееся торгово-экономическое взаимодействие: "В 2024 году товарооборот достиг $14 млрд. Портфель инвестиционных проектов превышает $60 млрд".

"В регионах Узбекистана успешно действуют совместные технопарки и специальные индустриальные зоны, расширяется производство электромобилей BYD", - говорится в сообщении пресс-службы президента.