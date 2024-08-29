Тарифы Канады на китайские авто затронут Tesla, произведенные в КНР

Решение властей Канады ввести тарифы в размере 100% на импорт китайских электромобилей затронет и автомобили компании Tesla, которые производятся в КНР.

Решение властей Канады ввести тарифы в размере 100% на импорт китайских электромобилей затронет и автомобили компании Tesla, которые производятся в КНР.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в канадском правительстве.

По его сведениям, до этого решения Оттавы компания Tesla якобы обращалась к канадскому правительству с просьбой уменьшить пошлины на свою продукцию. В офисе вице-премьера Канады Христи Фриланд, которая курирует введение тарифов в отношении Китая, отказались это комментировать.

В Канаду через тихоокеанский порт Ванкувер поставляют электромобили Tesla, произведенные в Шанхае. По его данным, речь идет о самых популярных марках компании - седане Model 3 и кроссовере Model Y.

Ранее телеканал CBC сообщал со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо, что Оттава намерена ввести 100-процентные пошлины на ввоз электрических автомобилей, которые были произведены в Китае.