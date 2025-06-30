Тарас Кузио: Убийство азербайджанцев в Екатеринбурге является проявлением укоренившегося в РФ шовинизма

Смерти азербайджанцев в российском Екатеринбурге вызваны сочетанием глубоко укоренившегося в России шовинизма по отношению к людям с Кавказского региона и жестокостью силовых структур и нарушением прав человека.

Убийство азербайджанцев в российском Екатеринбурге вызваны сочетанием глубоко укоренившегося в России шовинизма по отношению к людям с Кавказа и жестокостью силовых структур и нарушением прав человека.

Об этом Report заявил профессор кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузио.

По его словам, подобное отношение к представителям национальных меньшинств в России уходит корнями еще в советский период.

"Расизм, исламофобия и ксенофобия по отношению к народам Кавказа и Центральной Азии существовали и в советскую эпоху (например, в советской армии) и с 1991 года получили развитие в России", - сказал он.

По мнению профессора, российская политика построена на идеологии имперского национализма, культе войны, шовинизма и ксенофобии.

"СССР и Россия традиционно рассматривали Армению как своего союзника на Южном Кавказе и поддерживали агрессивную войну Армении против Азербайджана в Первой карабахской войне и оккупацию одной пятой азербайджанских земель. Азербайджан сегодня является независимым государством и не входит в евразийскую сферу влияния России. Азербайджан также не является членом ОДКБ или Евразийского экономического союза. Азербайджан - растущая экономическая, энергетическая и военная держава с мощным союзником в лице Турции. Все это вызывает гнев в России, поскольку Кремль считает, что нерусские народы СССР должны быть марионеточными государствами", - подытожил он.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности "виновников этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему выражен резкий протест в связи со случившимся.

В Екатеринбурге вчера состоялся суд в отношении 6 задержанных, в отношении трех из них вынесена мера пресечения в виде ареста на 22 дня, в отношении трех - на три дня. Все шестеро не признали своей вины.