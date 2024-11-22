Танки Израиля перерезали шоссе между Марджаюном и Набатией в Ливане

Несколько израильских танков выдвинулись к реке Литани из занятых ими пограничных районов на юге Ливана и перерезали шоссе между городами Марджаюн и Набатия.

Несколько израильских танков выдвинулись к реке Литани из занятых ими пограничных районов на юге Ливана и перерезали шоссе между городами Марджаюн и Набатия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jadeed, показавший видеозапись появления израильской бронетехники в глубине ливанской территории.

Ранее поблизости от моста Хардали через реку Литани был нанесен авиаудар, в результате на участке южного шоссе появилась гигантская воронка.

По сведениям телеканала, израильские механизированные подразделения вошли в христианский город Дейр-Мимас, который находится на шоссе Набатия - Марджаюн, и на его окраине установили блокпост. Земляные укрепления созданы также возле израильских позиций на линии Кфар-Кила - Дейр-Сириян.