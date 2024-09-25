Танкер-заправщик авианосной группы США на Ближнем Востоке получил повреждения, сев на мель

Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln, находящаяся в Аравийском море, осталась без танкера снабжения, который сел на мель у берегов Омана.

Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln, находящаяся в Аравийском море, осталась без танкера снабжения, который сел на мель у берегов Омана.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информационную службу Военно-морского института Соединенных Штатов.

ВМС США подтвердили аварию с танкером USNS Big Horn. Утечки топлива не произошло, но оказалось частично затоплено машинное отделение из-за повреждения корпуса.

Морские буксиры в настоящее время пытаются переместить судно в ближайший порт для ремонта, на который может понадобиться более месяца.