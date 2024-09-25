О нас

Танкер-заправщик авианосной группы США на Ближнем Востоке получил повреждения, сев на мель

Танкер-заправщик авианосной группы США на Ближнем Востоке получил повреждения, сев на мель Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln, находящаяся в Аравийском море, осталась без танкера снабжения, который сел на мель у берегов Омана.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 15:28
Танкер-заправщик авианосной группы США на Ближнем Востоке получил повреждения, сев на мель

Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln, находящаяся в Аравийском море, осталась без танкера снабжения, который сел на мель у берегов Омана.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информационную службу Военно-морского института Соединенных Штатов.

ВМС США подтвердили аварию с танкером USNS Big Horn. Утечки топлива не произошло, но оказалось частично затоплено машинное отделение из-за повреждения корпуса.

Морские буксиры в настоящее время пытаются переместить судно в ближайший порт для ремонта, на который может понадобиться более месяца.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты
Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты
25 сентября 2024 г. 15:03
В Германии руководство партии Зеленые уйдет в отставку в полном составе
В Германии руководство партии "Зеленые" уйдет в отставку в полном составе
25 сентября 2024 г. 14:28
СМИ: В Лос-Анджелесе захвачен автобус, в нем могут быть заложники
СМИ: В Лос-Анджелесе захвачен автобус, в нем могут быть заложники
25 сентября 2024 г. 14:20
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев возросло почти до 41,5 тыс. человек
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев возросло почти до 41,5 тыс. человек
25 сентября 2024 г. 14:14
Силы ПВО ЦАХАЛ сбили ракету, запущенную по штабу Моссада
Силы ПВО ЦАХАЛ сбили ракету, запущенную по штабу "Моссада"
25 сентября 2024 г. 13:54
В случае блокады запасов продовольствия в Ливане хватит на три-четыре месяца
В случае блокады запасов продовольствия в Ливане хватит на три-четыре месяца
25 сентября 2024 г. 13:23
Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный Фицо
Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный Фицо
25 сентября 2024 г. 12:53
Основатель Wikileaks даст показания перед комитетом ПАСЕ 1 октября
Основатель Wikileaks даст показания перед комитетом ПАСЕ 1 октября
25 сентября 2024 г. 12:31
Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин
Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин
25 сентября 2024 г. 11:55
СМИ: Байден отозвал приглашение премьера Грузии на прием в честь лидеров
СМИ: Байден отозвал приглашение премьера Грузии на прием в честь лидеров
25 сентября 2024 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi