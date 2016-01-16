​Танкер терпит бедствие в Токийском заливе, произошла утечка нефтепродуктов

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Токийском заливе, на берегу которого расположены города Токио и Кавасаки, после столкновения с грузовым судном терпит бедствие 32-метровый танкер, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В результате крушения произошла утечка нефтепродуктов. Масштабы разлива не называются.

Береговая охрана предупредила экипажи всех судов, проходящих мимо, о необходимости избегать район крушения. В непосредственной близости от этого места располагается токийский аэропорт Ханэда, а также надводная часть "Аквалайна" - 15-километровой автодороги через Токийский залив, состоящей из тоннеля и низководного моста.

По предварительным данным, потерпевший крушение танкер мог перевозить до 92 тонн грузов. Насколько он был загружен в момент аварии, неизвестно. В компании-владельце судна сообщили, что танкер перевозил смазочное масло.

На кадрах трансляции с места событий запечатлено, как над поверхностью воды виднеется лишь носовая часть затонувшего танкера.