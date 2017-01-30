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    Танкер с сжиженным газом столкнулся с судном у берегов Индии

    Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Танкер с сжиженным газом норвежской компании BW LPG столкнулся с судном у берега индийского города Ченнаи, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Танкер вместимостью в 82 тысячи кубических метров был заполнен наполовину в момент столкновения. Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

    "Разлива нефтепродукта из нашего танкера не было, но, похоже, что разлив нефти произошел из другого судна", - заявил заведующий техническими операциями BW LPG Понтуса Берга.

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