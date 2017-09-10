Танкер с мазутом затонул у берегов Греции

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Танкер с 2,2 тыс. т мазута и 370 т морского газойля затонул в Сароническом заливе недалеко от порта Пирей.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, местные власти пытаются остановить загрязнение моря нефтепродуктами.

Танкер «Агия Зони II» затонул близ островка Аталанти, находящегося между Пиреем и островом Саламина, где он стоял на якоре после того, как отплыл от нефтеперерабатывающих заводов «Аспропиргос».

Отмечается, что патрульный катер спас двух из 11 членов экипажа.

Капитан и старший механик были доставлены в центральный порт Пирея, где были арестованы, но впоследствии по распоряжению прокурора их освободили. Идет расследование причин и обстоятельств инцидента.