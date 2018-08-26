Танкер Pantelena с российскими моряками у берегов Африки захватывали пираты

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Греческий танкер Pantelena, с которым на несколько дней пропадала связь, в ночь на 14 августа был захвачен пиратами.

Как передает Report, по словам капитана судна Лаши Гаделии, захватчики девять дней удерживали экипаж из 17 граждан Грузии и двоих россиян.

"Судном в этот момент управлял мой помощник, ему пригрозили оружием, после чего танкер был угнан. Пираты заперли членов экипажа в одной каюте, где удерживали девять дней", — сказал он по телефону в комментарии для Общественного телевидения Грузии.

По его словам, пираты не причинили морякам вреда и освободили их 23 августа. При этом капитан не сообщил, на каких условиях произошло освобождение.

Напомним, связь с танкером, экипаж которого состоял из 17 граждан Грузии и двух гражданин РФ, пропала 14 августа у берегов Габона. 23 августа с помощью спутников морские власти Центральной Африки обнаружили судно.