Танкер для безопасной транспортировки нефти из разрушающегося судна прибыл в Йемен

Судно VLCC Nautica прибыло в Йемен, чтобы вывезти около миллиона баррелей нефти с затонувшего нефтяного танкера FSO Safer.

Судно VLCC Nautica прибыло в Йемен, чтобы вывезти около миллиона баррелей нефти с затонувшего нефтяного танкера FSO Safer.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил портал Fleet Mon со слов министра иностранных дел страны Ахмеда бен Мубарака.

Прибывший корабль бросил якорь в главном порту Йемена на Красном море - Ходейда.

FSO Safer находится в аварийном состоянии из-за отсутствия технического обслуживания, существует значительный риск его разрушения или взрыва.

Прибытие Nautica знаменует собой заключительный этап подготовки к откачиванию нефти. Спасательная компания SMIT и поставщик оффшорных услуг Boskalis провели тщательный осмотр старого судна перед началом процесса утилизации нефти и провели подготовку к любым потенциальным утечкам сырья.

Первоначально построенный как нефтяной танкер в 1976 году FSO Safer был переоборудован в плавучее хранилище в 1987 году и с 1988 года пришвартован в 9 км от полуострова Рас-Исса в Йемене для приема, хранения и отгрузки нефти, поступающей с месторождений провинции Мариб. В 2015 году из-за войны в Йемене деятельность и техническое обслуживание судна были приостановлены.

Разлив нефти с FSO Safer мог стать одной из крупнейших экологических катастроф, отмечала Международная морская организация ООН (IMO). Супертанкер содержит около 150 тыс. тонн нефти, что в четыре раза превышает объем, высвободившийся во время инцидента с Exxon Valdez в 1989 году.

В конце апреля IMO призвала государства пожертвовать оборудование для ликвидации разливов нефти, чтобы использовать его во время операции по экстренной перевалке сырья с брошенного танкера. Для этих целей у бельгийской судоходной компании Euronav был приобретен танкер Nautica, который в начале апреля покинул Китай. Нефть с FSO Safer планируется переместить на "зеленую свалку", местоположение которой еще предстоит определить.