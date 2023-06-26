Таможня Гонконга задержала крупнейшую партию контрабанды стоимостью $192 млн

Сотрудники таможни Гонконга смогли выявить и задержать крупнейшую в истории города партию контрабанды общей стоимостью около 1,5 млрд гонконгских долларов (около $192,3 млн).

Сотрудники таможни Гонконга смогли выявить и задержать крупнейшую в истории города партию контрабанды общей стоимостью около 1,5 млрд гонконгских долларов (около $192,3 млн).

Как передает Report , об этом сообщила гонконгская газета "Синдао жибао".

Таможенники обнаружили незадекларированные товары на одном из кораблей. В общей сложности задержаны 15 контейнеров с грузом. В них были электроника, продукты, вино, а также находящиеся под угрозой вымирания животные.

По данным предварительного расследования, груз направлялся из Сингапура в материковый Китай. По подозрению в контрабанде задержан 45-летний мужчина.

В середине июня таможня Гонконга в ходе спецоперации раскрыла занимавшуюся контрабандой и отмыванием денег организованную преступную группу, которая ввезла в город около $91 млн наличными.