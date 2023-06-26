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Таможня Гонконга задержала крупнейшую партию контрабанды стоимостью $192 млн

Таможня Гонконга задержала крупнейшую партию контрабанды стоимостью $192 млн Сотрудники таможни Гонконга смогли выявить и задержать крупнейшую в истории города партию контрабанды общей стоимостью около 1,5 млрд гонконгских долларов (около $192,3 млн).
Другие страны
26 июня 2023 г. 00:18
Таможня Гонконга задержала крупнейшую партию контрабанды стоимостью $192 млн

Сотрудники таможни Гонконга смогли выявить и задержать крупнейшую в истории города партию контрабанды общей стоимостью около 1,5 млрд гонконгских долларов (около $192,3 млн).

Как передает Report, об этом сообщила гонконгская газета "Синдао жибао".

Таможенники обнаружили незадекларированные товары на одном из кораблей. В общей сложности задержаны 15 контейнеров с грузом. В них были электроника, продукты, вино, а также находящиеся под угрозой вымирания животные.

По данным предварительного расследования, груз направлялся из Сингапура в материковый Китай. По подозрению в контрабанде задержан 45-летний мужчина.

В середине июня таможня Гонконга в ходе спецоперации раскрыла занимавшуюся контрабандой и отмыванием денег организованную преступную группу, которая ввезла в город около $91 млн наличными.

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