Таможенника в Узбекистане поймали на взятке

Таможенника в Узбекистане поймали на взятке

В Узбекистане возбуждено уголовное дело в отношении инспектора таможенного поста "Учкургон" Таможенного управления Наманганской области, подозреваемого в получении взятки через банковские карты.

Об этом передает Report со ссылкой на Службу государственной безопасности Узбекистана.

Сообщается, что инспектор потребовал у гражданина $100 за регистрацию каждого из 57 мобильных телефонов iPhone 16 PRO MAX, ввезенных из-за рубежа. Регистрацию по IMEI-кодам он намеревался осуществить через сотрудника таможни Международного аэропорта Ташкента. Общая сумма взятки составила $5,700. Кроме того, за непринятие мер в отношении незаконного ввоза одежды он запросил еще $400.

Часть денег - эквивалент $900 - была переведена 11 и 14 июля на банковские карты, оформленные на имя инспектора и его родственника. 16 июля он получил еще $1,000 на карту родственника и был задержан с поличным сотрудниками СГБ, Генеральной прокуратуры и Таможенного комитета.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача/получение взятки) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Следственные действия продолжаются.