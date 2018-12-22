В Саудовской Аравии умер сын основателя королевства

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сын основателя современного королевства Саудовская Аравия принц Таляль бен Абдель Азиз скончался на 88-м году жизни, сообщил в Twitter один из его сыновей. Принц Таляль являлся 18-м сыном основателя современного саудовского государства Абдель Азиза Аль-Сауда, передает Report.

Правящий монарх – Салман бен Абдель Азиз - приходится ему сводным братом. В конце 50-х годов прошлого столетия он занимал пост первого министра транспорта королевства, затем был главой министерства финансов.

В начале 1960-х годов Таляль подверг жесткой критике систему власти в монархии. Создав движение “Свободные эмиры”, он на несколько лет эмигрировал в Каир, где нашел поддержку президента арабской республики Гамаля Абдель Насера.