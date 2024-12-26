МИД: Таллин не будет помогать Дамаску при сохранении российских баз в стране

Таллин не будет финансировать программы помощи Дамаска, если новые власти Сирии сохранят российские военные базы в стране.

Таллин не будет финансировать программы помощи Дамаска, если новые власти Сирии сохранят российские военные базы в стране.

Как передает Report со ссылкой на портал национального гостелерадио ERR, с таким утверждением выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Мы не согласны предоставлять финансовую помощь Сирии, если российские базы продолжат там оставаться", - сказал глава эстонского МИД.

Он также заявил, что власти страны не будут продлевать временную защиту для сирийских беженцев и не будут помогать желающим вернуться домой сирийцам с транспортными расходами.

Напомним, что 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск, который покинули подразделения сирийских правительственных сил. Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.

10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.