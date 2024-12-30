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Талибы заявляют о закрытии всех НПО, в которых работают афганские женщины

Талибы заявляют о закрытии всех НПО, в которых работают афганские женщины Талибы заявили, что намерены закрыть все национальные и иностранные неправительственные организации (НПО) в Афганистане, в которых работают женщины.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 16:15
Талибы заявляют о закрытии всех НПО, в которых работают афганские женщины

Талибы заявили, что намерены закрыть все национальные и иностранные неправительственные организации (НПО) в Афганистане, в которых работают женщины.

Как передает Report со ссылкой на AP, это происходит спустя два года после того, как они запретили НПО нанимать афганских женщин, утверждая, что те якобы неправильно носят исламский платок.

В письме, опубликованном в X, Министерство экономики предупредило, что несоблюдение нового распоряжения приведет к аннулированию лицензий на работу в Афганистане.

Министерство заявило, что отвечает за регистрацию, координацию, руководство и надзор за всей деятельностью национальных и иностранных организаций. “В случае отсутствия сотрудничества вся деятельность учреждения будет прекращена, а выданная министерством лицензия аннулирована”, - говорится в заявлении.

Ранее в этом месяце Совет безопасности ООН получил информацию о том, что афганским женщинам-гуманитарным работникам все чаще препятствуют в выполнении их обязанностей, несмотря на острую необходимость в оказании гуманитарной помощи.

Талибы отрицают, что препятствуют работе гуманитарных организаций или вмешиваются в их деятельность.

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Версия на английском языке Taliban say they will close all NGOs employing Afghan women

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