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Талибы заявили о захвате трех районов в Панджшере

Талибы заявили о захвате трех районов в Панджшере Боевики радикального движения "Талибан" захватили три района афганской провинции Панджшер, где укрепились противники их режима.
Другие страны
31 августа 2021 г. 19:48
Талибы заявили о захвате трех районов в Панджшере

Боевики радикального движения "Талибан" захватили три района афганской провинции Панджшер, где укрепились противники их режима.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что в Панджшере происходят столкновения между талибами и силами сопротивления, а "сотни" талибов ранены и убиты. Представитель фронта сопротивления Али Майсам Назари отмечал, что талибы нарушили "джентльменское соглашение" и попытались атаковать Панджшер в понедельник. Сопротивлению удалось отразить нападение, талибы отступили в город Чарикар, административный центр провинции Парван.

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Версия на английском языке Taliban say some regions and crossings in Panjshir captured
Версия на азербайджанском языке "Taliban" Pəncşirdə əsas məntəqələri tutduğunu bəyan edib

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