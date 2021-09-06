Талибы заявили о захвате провинции Панджшер

Радикальное движение "Талибан" полностью взяло под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинившихся талибам. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.

Радикальное движение "Талибан" полностью взяло под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинившихся талибам. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Последний оплот, провинция Панджшер, была полностью захвачена", - говорится в сообщении. В нем также сказано, что "некоторые повстанцы в провинции потерпели поражение, а остальные бежали".

Афганское агентство Asvaka в свою очередь сообщило, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшера.