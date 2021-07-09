Талибы заявили о захвате КПП на границе с Ираном

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах с Ираном и Туркменией, оба находятся в провинции Герат.

Боевики радикального движения "Талибан" взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах с Ираном и Туркмениcтаном, оба находятся в провинции Герат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы местной таможенной службы.

Представители талибов подтвердили AFP сведения о захвате КПП "Ислам-Кала" на границе с Ираном. Однако МВД Афганистана отрицает потерю правительственного контроля над этим пунктом, отмечает телеканал 1TV.