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Талибы заявили о захвате аэропорта в столице Урузган

Талибы заявили о захвате аэропорта в столице Урузган Представитель радикального движения "Талибан" заявил об установлении контроля над аэропортом города Таринкот - столицы провинции Урузган в центральной части Афганистана, а также об освобождении заключенных из местной тюрьмы.
Другие страны
13 августа 2021 г. 17:43
Талибы заявили о захвате аэропорта в столице Урузган

Представитель радикального движения "Талибан" заявил об установлении контроля над аэропортом города Таринкот - столицы провинции Урузган в центральной части Афганистана, а также об освобождении заключенных из местной тюрьмы.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее талибы заявляли о захвате города, в том числе полицейского участка и всех учреждений. По словам одного из них, губернатор провинции отправился в аэропорт и планирует вылететь в Кабул.

Позднее представитель талибов Кари Юсуф Ахмади написал в своем заявлении, что после захвата аэропорта его работники "присоединились к моджахедам".

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Версия на английском языке Taliban captures Uruzgan's provincial capital

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