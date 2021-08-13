Талибы заявили о захвате аэропорта в столице Урузган

Представитель радикального движения "Талибан" заявил об установлении контроля над аэропортом города Таринкот - столицы провинции Урузган в центральной части Афганистана, а также об освобождении заключенных из местной тюрьмы.
Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Ранее талибы заявляли о захвате города, в том числе полицейского участка и всех учреждений. По словам одного из них, губернатор провинции отправился в аэропорт и планирует вылететь в Кабул.
Позднее представитель талибов Кари Юсуф Ахмади написал в своем заявлении, что после захвата аэропорта его работники "присоединились к моджахедам".