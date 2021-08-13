Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска

Жителям австралийского Сиднея запрещено без специального разрешения покидать город из-за распространения коронавируса,.

Жителям австралийского Сиднея запрещено без специального разрешения покидать город из-за распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал 9News.

Новые правила для крупнейшего города Австралии одобрены в пятницу правительством штата Новый Южный Уэльс. Как отмечает 9News, власти пытаются остановить поездки сиднейцев в загородные дома.

Ограничения также усилены для жителей 12 пригородов Сиднея. В частности, для пар требуется регистрация и встречаться они могут только в том случае, если живут друг от друга не дальше пяти километров.