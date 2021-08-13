О нас
Report Georgia
Аудио новости

Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска

Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска Жителям австралийского Сиднея запрещено без специального разрешения покидать город из-за распространения коронавируса,.
Другие страны
13 августа 2021 г. 18:32

Жителям австралийского Сиднея запрещено без специального разрешения покидать город из-за распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал 9News.

Новые правила для крупнейшего города Австралии одобрены в пятницу правительством штата Новый Южный Уэльс. Как отмечает 9News, власти пытаются остановить поездки сиднейцев в загородные дома.

Ограничения также усилены для жителей 12 пригородов Сиднея. В частности, для пар требуется регистрация и встречаться они могут только в том случае, если живут друг от друга не дальше пяти километров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане предлагают лишить дипломов врачей, выдавших поддельные паспорта COVID-19
В Азербайджане предлагают лишить дипломов врачей, выдавших поддельные паспорта COVID-19
13 августа 2021 г. 16:08
Танковые подразделения армии Азербайджана приступили к интенсивным занятиям по боеподготовке
ВидеоТанковые подразделения армии Азербайджана приступили к интенсивным занятиям по боеподготовке
13 августа 2021 г. 14:06
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
В Баку мужчина со своей женой подвергли пыткам детей сводной сестры 
В Баку мужчина со своей женой подвергли пыткам детей сводной сестры 
13 августа 2021 г. 12:24
Турция успешно завершила испытания второй вакцины против коронавируса
Турция успешно завершила испытания второй вакцины против коронавируса
13 августа 2021 г. 12:07
ВC Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачына, Шуши и Ходжалы
ВC Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачына, Шуши и Ходжалы
13 августа 2021 г. 11:26
Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии провели совместные учения в Анкаре
ФотоСилы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии провели совместные учения в Анкаре
12 августа 2021 г. 17:33
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
Серебряным призерам Токио-2020 будет выплачено по 200 тысяч, бронзовым - по 100 тысяч манатов
Серебряным призерам Токио-2020 будет выплачено по 200 тысяч, бронзовым - по 100 тысяч манатов
12 августа 2021 г. 17:14
Началась подготовка к совместным учениям спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции
Началась подготовка к совместным учениям спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции
12 августа 2021 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi