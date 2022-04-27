Талибы заявили о призыве 110 тыс. человек в новую афганскую армию

Не менее 110 тыс. человек уже набраны в ряды армии, которую формирует захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан".

Не менее 110 тыс. человек уже набраны в ряды армии, которую формирует захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил Мохаммад Якуб, назначенный на должность главы Минобороны во временном кабмине талибов.

"На данный момент в новую афганскую национальную армию набрано уже 110 тыс. солдат", - цитирует агентство Bakhtar Якуба.

По его словам, талибы продолжают прилагать "усилия по формированию организованной и сплоченной армии для укрепления обороны и безопасности страны".