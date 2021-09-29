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Талибы заявили о начале операции против ИГ в Кабуле и Нангархаре

Талибы заявили о начале операции против ИГ в Кабуле и Нангархаре Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о начале операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Нангархар на востоке Афганистана, а также в столичном реги
Другие страны
29 сентября 2021 г. 11:32
Талибы заявили о начале операции против ИГ в Кабуле и Нангархаре

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" заявило о начале операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" в провинции Нангархар на востоке Афганистана, а также в столичном регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство The Khaama Press.

В текущем месяце в Нангархаре произошло сразу несколько взрывов и вооруженных нападений, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ. Что касается Кабула, то она несколько раз подвергалась ракетным атакам, ответственность за которые также брали на себя сторонники указанной группировки.

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