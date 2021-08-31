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Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана

Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана Все иностранные военные покинули территорию Афганистана, теперь страна полностью под контролем "Талибана".
Другие страны
31 августа 2021 г. 03:14
Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана

Все иностранные военные покинули территорию Афганистана, теперь страна полностью под контролем "Талибана".

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости официальный представитель политбюро движения Мохаммад Наим.

"Да, последний иностранный военнослужащий покинул территорию Афганистана. Теперь вся территория страны под контролем "Талибана". Наше государство стало свободным и независимым", - сказал Наим.

"Талибан" неоднократно выступал с требованиями к США и их союзникам завершить эвакуацию своего контингента из Афганистана до 31 августа. При этом талибы контролируют всю территорию страны, кроме провинции Панджшер, где под знаменами "Северного альянса" было объявлено сопротивление из числа тех, кто отказался признавать власть "Талибана".

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Версия на азербайджанском языке “Taliblər” Əfqanıstan bütün ərazisinə nəzarət etdiklərini bildiriblər

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