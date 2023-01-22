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Талибы заявили о готовности сформировать спецподразделение безопасности для проекта ТАПИ

Талибы заявили о готовности сформировать спецподразделение безопасности для проекта ТАПИ Заместитель премьер-министра талибов по экономическим вопросам мулла Барадар заявил о готовности группировки сформировать специальное подразделение безопасности для проекта ТАПИ в Афганистане.
Другие страны
22 января 2023 г. 15:26

Заместитель премьер-министра талибов по экономическим вопросам мулла Барадар заявил о готовности группировки сформировать специальное подразделение безопасности для проекта ТАПИ в Афганистане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Afghanistan International.

Офис Барадара делает упор на поддержании политического, безопасного и экономического благополучия региона, отмечает издание. Заявление прозвучало после того, как интерес к газопроводу из Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию (ТАПИ) проявила Москва.

"По мере стабилизации обстановки в Афганистане возможно участие отечественных экономоператоров в строительстве и эксплуатации газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан – Индия", - отмечается в сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося ранее визита в Кабул спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

Проект ТАПИ предполагает строительство газопровода мощностью 33 миллиарда кубометров в год с месторождения Галкыныш в Туркменистане через города Герат и Кандагар в Афганистане и Кветту и Мултан в Пакистане в Фазилку на западе Индии. Протяженность газопровода составит более 1800 км, в том числе 207 км по Туркменистану, 774 км по Афганистану и 826 км по Пакистану до границы с Индией.

Компания, разрабатывающая проект, TAPI Pipeline Company Limited на 85% принадлежит госконцерну "Туркменгаз". По 5% акций консорциума принадлежат Афганистану, Inter State Gas Systems (Private) Limited из Пакистана и GAIL из Индии.

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