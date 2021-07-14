Талибы заявили, что заняли важный пункт на границе с Пакистаном

Радикальное движение "Талибан" заявляет, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном.

Радикальное движение "Талибан" заявляет, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном.

Как передает Report, это подтвердил РИА Новости источник в военных кругах.

По данным источника, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли, и теперь он находится под контролем талибов.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.