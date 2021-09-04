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Талибы заявили, что взяли под контроль еще два района

Талибы заявили, что взяли под контроль еще два района Стратегически важный район афганской провинции Панджшер Хиндж, а также район Аннаба перешли под контроль талибов.
Другие страны
4 сентября 2021 г. 11:25
Талибы заявили, что взяли под контроль еще два района

Стратегически важный район афганской провинции Панджшер Хиндж, а также район Аннаба перешли под контроль талибов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель талибов Билал Карими на своей странице в Twitter.

"Последние новости гласят, что Хиндж, самый стратегический район Панджшера, и район Аннаба недалеко от столицы провинции также были полностью захвачены, осталось только главное здание района Абшар", - сообщил он.

По его словам, таким образом, под контроль талибов перешли четыре района: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Он добавил, что талибы продвигаются к центру провинции.

В свою очередь силы сопротивления в Панджшере заявили, что талибы ночью попали в засаду при попытке войти в провинцию.

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” Pəncşirin daha 2 bölgəsini nəzarətə aldığını elan edib

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