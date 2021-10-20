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Талибы заявили, что введение шариата означает равенство всех перед законом

Талибы заявили, что введение шариата означает равенство всех перед законом Введение радикальным движением "Талибан" шариата (исламского права) на афганской территории подразумевает, что все жители страны будут равны перед законом.
Другие страны
20 октября 2021 г. 23:19
Талибы заявили, что введение шариата означает равенство всех перед законом

Введение радикальным движением "Талибан" шариата (исламского права) на афганской территории подразумевает, что все жители страны будут равны перед законом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду замглавы председателя временного афганского кабмина Абдул Салам Ханафи по итогам заседания по Афганистану в московском формате.

"Введение шариата в Афганистане означает, что у нас не будет коррупции и все будут равны перед законом. Закон не будет делать исключений, например, для тех, у кого много денег... Таким образом мы будем бороться с бедностью и другими проблемами в нашем обществе. В том числе мы работаем над тем, чтобы в Афганистане не было наркотиков и чтобы в стране царила справедливость, а государство процветало и развивалось", - подчеркнул представитель талибов, отвечая на соответствующий вопрос.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban": Əfqanıstanda şəriət qaydalarının tətbiqi mütləqdir

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