Талибы заявили, что ООН пообещала продолжить гумпомощь Афганистану

Делегация ООН в ходе встречи с представителями политического офиса движения "Талибан" в Кабуле пообещала продолжить оказывать гуманитарную помощь афганскому народу.

Делегация ООН в ходе встречи с представителями политического офиса движения "Талибан" в Кабуле пообещала продолжить оказывать гуманитарную помощь афганскому народу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил представитель движения Сухейль Шахин.

"Делегация ООН пообещала продолжение гуманитарной помощи афганскому народу, заявив, что призовет оказывать дальнейшую помощь Афганистану во время следующей встречи стран-доноров. Делегация исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) поблагодарила делегацию ООН, заверив их в готовности сотрудничать и предоставить необходимые удобства", - написал Шахин в Twitter.