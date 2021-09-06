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Талибы заявили, что ООН пообещала продолжить гумпомощь Афганистану

Талибы заявили, что ООН пообещала продолжить гумпомощь Афганистану Делегация ООН в ходе встречи с представителями политического офиса движения "Талибан" в Кабуле пообещала продолжить оказывать гуманитарную помощь афганскому народу.
Другие страны
6 сентября 2021 г. 08:30
Талибы заявили, что ООН пообещала продолжить гумпомощь Афганистану

Делегация ООН в ходе встречи с представителями политического офиса движения "Талибан" в Кабуле пообещала продолжить оказывать гуманитарную помощь афганскому народу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель движения Сухейль Шахин.

"Делегация ООН пообещала продолжение гуманитарной помощи афганскому народу, заявив, что призовет оказывать дальнейшую помощь Афганистану во время следующей встречи стран-доноров. Делегация исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) поблагодарила делегацию ООН, заверив их в готовности сотрудничать и предоставить необходимые удобства", - написал Шахин в Twitter.

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Версия на английском языке UN will maintain aid to Afghanistan, Taliban says

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