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Талибы заявили, что аэропорт Кабула готов ко всем рейсам

Талибы заявили, что аэропорт Кабула готов ко всем рейсам Движение "Талибан" заявило, что аэропорт афганской столицы Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам.
Другие страны
26 сентября 2021 г. 15:56
Талибы заявили, что аэропорт Кабула готов ко всем рейсам

Движение "Талибан" заявило, что аэропорт афганской столицы Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам.

Как передает Report, об этом в Twitter представитель МИД временного правительства Афганистана написал Абдул Кахар Балхи.

"Поскольку проблемы в международном аэропорту Кабула были решены, и аэропорт полностью готов к внутренним и международным рейсам, "Исламский эмират Афганистан" (самоназвание политической системы талибов - ред.) заверяет все авиакомпании в готовности к сотрудничеству и рассчитывает, что авиакомпании и страны, которые совершали ранее полеты в Кабул, возобновят рейсы", - сообщил он.

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