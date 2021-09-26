Талибы заявили, что аэропорт Кабула готов ко всем рейсам

Движение "Талибан" заявило, что аэропорт афганской столицы Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам.

Движение "Талибан" заявило, что аэропорт афганской столицы Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам.

Как передает Report, об этом в Twitter представитель МИД временного правительства Афганистана написал Абдул Кахар Балхи.

"Поскольку проблемы в международном аэропорту Кабула были решены, и аэропорт полностью готов к внутренним и международным рейсам, "Исламский эмират Афганистан" (самоназвание политической системы талибов - ред.) заверяет все авиакомпании в готовности к сотрудничеству и рассчитывает, что авиакомпании и страны, которые совершали ранее полеты в Кабул, возобновят рейсы", - сообщил он.