Талибы завершают создание сил безопасности численностью 95 тысяч человек

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" завершает создание сил безопасности, численность которых составит 95 тыс человек.

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" завершает создание сил безопасности, численность которых составит 95 тыс человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг и.о. министра внутренних дел в правительстве талибов Сираджуддин Хаккани.

"Мы (правительство талибов – ред.) близки к завершению формирования службы безопасности (страны) общей численностью 95 тыс человек", - указал Хаккани, слова которого привел катарский телеканал Al Jazeera.

По его словам, за взрывами, которые происходят на афганской территории, "стоят боевики (террористической группировки) "Исламское государство" и некоторые члены бывшего правительства". Хаккани добавил, что талибы "стремятся противостоять ИГ как в сфере безопасности, так и идеологически, корректируя мировоззрение молодых афганцев".

И.о. министра внутренних дел считает, что отказ (международного сообщества) от признания нынешнего правительства и дальнейшая блокировка афганских средств в иностранных банках являются "коллективным наказанием афганского народа". Хакккани также полагает, что и "присутствие его (Хаккани – ред.) имени в списке террористов, составленном США, также наносит ущерб всем афганцам".