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Талибы запретят музыку в Афганистане

Талибы запретят музыку в Афганистане Талибан собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане из-за того, что это противоречит основным положениям ислама
Другие страны
27 августа 2021 г. 12:50
Талибы запретят музыку в Афганистане

Талибан собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане из-за того, что это противоречит основным положениям ислама.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в интервью The New York Times сообщил официальный представитель группировки Забихулла Муджахид.

"Музыка запрещена в исламе", – пояснил он, выразив надежду, что талибам удастся не оказывать давление, а убедить население не делать подобных вещей.

Муджахид также опроверг распространенные опасения о том, что Талибан уже начал мстить тем, кто им противостоит.

Отвечая на вопрос о будущем прав женщин в афганском обществе, он предположил, что в долгосрочной перспективе они смогут вернуться к своим повседневным делам.

Кроме того, исполняющий обязанности пресс-секретаря группировки заверил, что афганцы, которые пытаются покинуть страну с загранпаспортами и визами смогут беспрепятственно попасть в аэропорт.

Он также гарантировал безопасность всем переводчикам и другим лицам, ранее работавшим на американских военных, отметив, что талибы разочарованы действиями США по эвакуации граждан из Афганистана.

"Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и лишать нас человеческих ресурсов: врачей, профессоров и других людей, которые нам нужны здесь", – заключил Муджахид, добавив, что в США все эти люди будут работать посудомойками или поварами, что, по его мнению, бесчеловечно.

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