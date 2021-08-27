Талибы запретят музыку в Афганистане

Талибан собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане из-за того, что это противоречит основным положениям ислама

Талибан собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане из-за того, что это противоречит основным положениям ислама.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в интервью The New York Times сообщил официальный представитель группировки Забихулла Муджахид.

"Музыка запрещена в исламе", – пояснил он, выразив надежду, что талибам удастся не оказывать давление, а убедить население не делать подобных вещей.

Муджахид также опроверг распространенные опасения о том, что Талибан уже начал мстить тем, кто им противостоит.

Отвечая на вопрос о будущем прав женщин в афганском обществе, он предположил, что в долгосрочной перспективе они смогут вернуться к своим повседневным делам.

Кроме того, исполняющий обязанности пресс-секретаря группировки заверил, что афганцы, которые пытаются покинуть страну с загранпаспортами и визами смогут беспрепятственно попасть в аэропорт.

Он также гарантировал безопасность всем переводчикам и другим лицам, ранее работавшим на американских военных, отметив, что талибы разочарованы действиями США по эвакуации граждан из Афганистана.

"Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и лишать нас человеческих ресурсов: врачей, профессоров и других людей, которые нам нужны здесь", – заключил Муджахид, добавив, что в США все эти люди будут работать посудомойками или поварами, что, по его мнению, бесчеловечно.