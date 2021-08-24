Талибы запретили вывоз долларов и исторических ценностей из Афганистана

Радикальное движение "Талибан" запретило всем гражданам Афганистана вывозить за границу доллары и исторические ценности.

Радикальное движение "Талибан" запретило всем гражданам Афганистана вывозить за границу доллары и исторические ценности.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter на странице "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание радикалов).

"Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путем, - отмечается в нем. - В этой связи обращаем внимание на то, что, если указанные вещи будут обнаружены у кого-либо, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом".