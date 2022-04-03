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Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана

Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана Радикальное движение "Талибан" запретило выращивание мака на всей территории страны.
Другие страны
3 апреля 2022 г. 11:21
Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана

Радикальное движение "Талибан" запретило выращивание мака на всей территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

В приказе лидера талибов, которое процитировало в воскресенье афганское агентство Bakhtar, отмечается, что "все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака". Нарушивших указание верховного лидера "Талибана" будут судить по законам шариата (исламского права), а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен.

Кроме того, указом Ахундзады запрещены "использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также (содержащих наркотические вещества) таблеток и алкоголя". Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.

Как подчеркивается в распоряжении верховного лидера "Талибана", "исполнение настоящего указа является обязательным для всех афганцев".

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