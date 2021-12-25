Талибы запретили включать музыку в машинах

Талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Kabul News.
Министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного разослала водителям письменную рекомендацию не включать музыку и не сажать в машины женщин без хиджаба.
Ранее владелец одного из отелей рассказал РИА Новости, что талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
JUST IN: #Taliban banned playing music in cars. Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice confirms to Kabul News TV, that written recommendation has been given to drivers not to play music and not to get in women in cars without hijab. https://t.co/jNvcQHUQq5