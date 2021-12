Талибы запретили включать музыку в машинах

Талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Kabul News.

Министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного разослала водителям письменную рекомендацию не включать музыку и не сажать в машины женщин без хиджаба.

Ранее владелец одного из отелей рассказал РИА Новости, что талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.